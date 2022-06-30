Украина получила 1,3 миллиарда долларов грантовой помощи от США в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд дол.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Twitter, пишет ЭП.

Он поблагодарил партнеров за беспрецедентную поддержку в виде санкций, оружия и финансов. Ранее, 8 июня, Украина получила первый миллиард долларов из этого пакета помощи.

Напомним, Канада предоставит Украине льготный кредит в 150 миллионов долларов США и инвестирует 115 миллионов долларов в проекты по поддержанию мира и безопасности и в гуманитарную помощь — в частности, речь идет о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна.