Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг объявил о плане британского правительства увеличить финансирование сектора обороны до 2,5% ВВП к 2030 году.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

— Нам необходимо инвестировать в долгосрочные и жизненно важные способности, такие как будущие системы воздушного боя, одновременно приспосабливаясь к более опасному и конкурентному миру. Логичным следствием этих инвестиций, которые мы предлагаем начать, станет достижение затрат на оборону в размере 2,5% ВВП до конца десятилетия, – заявил Борис Джонсон.

Он добавил, что цели оборонных расходов НАТО – а именно 2% ВВП – были установлены «для совсем другой эпохи».

— Мы имеем в виду, что хотим, чтобы Йенс Столтенберг, генеральный секретарь (НАТО, — прим.) приступил к работе над новой целью (оборонных расходов, — прим.) И он согласился это делать, – заявил британский премьер.

Борис Джонсон снова повторил свой тезис о том, что «цена свободы… всегда стоит того, чтобы ее платить».

— Если мы не получим правильного результата в Украине, Путин будет вправе совершать дальнейшие преступления агрессии против других частей бывшего СССР более или менее безнаказанно, что приведет к дальнейшей дестабилизации, колебаниям цен на нефть, паники и экономическому упадку для всего мира, – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании ввело новые санкции, которые затронут, в частности, ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.