В аэропорт немецкого Гамбурга в четверг прибыл самолет Scandinavian Airlines с ранеными украинцами.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.
По данным местных органов здравоохранения, пятеро пациентов останутся в Гамбурге, а остальные будут распределены в клиники других федеральных земель.
Федеральное управление гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях не готово предоставить информацию о том, сколько всего пациентов находилось на борту самолета.
Ранее сообщалось, что при вчерашнем обмене военнопленными удалось вытащить троих военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмира Михаила Белинского.
В аэропорт немецкого Гамбурга в четверг прибыл самолет Scandinavian Airlines с ранеными украинцами.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.
По данным местных органов здравоохранения, пятеро пациентов останутся в Гамбурге, а остальные будут распределены в клиники других федеральных земель.
Федеральное управление гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях не готово предоставить информацию о том, сколько всего пациентов находилось на борту самолета.
Ранее сообщалось, что при вчерашнем обмене военнопленными удалось вытащить троих военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмира Михаила Белинского.