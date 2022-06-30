В аэропорт немецкого Гамбурга в четверг прибыл самолет Scandinavian Airlines с ранеными украинцами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.

По данным местных органов здравоохранения, пятеро пациентов останутся в Гамбурге, а остальные будут распределены в клиники других федеральных земель.

Федеральное управление гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях не готово предоставить информацию о том, сколько всего пациентов находилось на борту самолета.

Ранее сообщалось, что при вчерашнем обмене военнопленными удалось вытащить троих военнослужащих из 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмира Михаила Белинского.