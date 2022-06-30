Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова раскритиковала изменения в судебную реформу Польши, которые она внесла под давлением ЕС, угрожавшего лишить Варшаву финансирования из фонда восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на АР.

По словам Веры Юровой, измененный закон «не отвечает» критериям, требуемым ЕС, и Польша не получит финансирование из фонда, пока не закрепит юридически обязательным путем гарантии независимости судей.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет отстаивать правильность своей позиции, и ожидает выделения средств на восстановление экономики в конце 2022 года или начале 2023-го.

Матеуш Моравецкий также упомянул войну России против Украины, на фоне которой споры между союзниками должны быть отложены.

Напомним, в Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.