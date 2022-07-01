Секретарь СНБО Алексей Данилов считает недопустимым, чтобы российский олигарх продолжал владеть активами в Николаеве после начала войны.

На эту тему он высказался в беседе с Forbes.

Член органа, который опекается нацбезопасностью страны, акцентировал, что у Олега Дерипаски не должно оставаться любых прав на владение Николаевским глиноземным заводом.

— Это очень опасная ситуация — если общество не получает ответ на простые вопросы. Запрос на справедливость накаляется с каждым днем войны. Несправедливо, когда российский олигарх продолжает владеть активами в Украине, — акцентировал чиновник.

Данилов добавил, что Дерипаска может уклоняться от санкций благодаря чьему-то покровительству.

— К сожалению, у нас остается значительное количество политических функционеров, продолжающих лоббировать интересы российского бизнеса, — заключил секретарь СНБО.

Напомним, после приостановки работы НГЗ у РУСАЛа Дерипаски порушилась логистика.