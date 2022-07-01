В поселке Зализцы Тернопольской области археологи нашли редкие артефакты, среди них фрагмент тканого платьиного полотна из овечьей шерсти, которому почти 400 лет.

Об этом сообщили в Зализецком краеведческом музеи.

В процессе археологических исследований в Зализцах найдено несколько фрагментов тканых, кожевенных и деревянных изделий XVII века.

— Мы уже ранее сообщали, что специфика археологических наслоений Старых Зализцев в том, что в болотных почвах очень хорошо сохраняются органические предметы из-за отсутствия кислорода и высокой концентрации сероводорода. И эти, на первый взгляд, клочки тканей являются невероятно ценной и редкой археологической находкой. Сегодня вместе с научным сотрудником Одесского археологического музея Оксаной Грицюта исследовали один из образцов. А именно – фрагмент тканого полотна, изготовленного из овечьей шерсти, которому уже почти 400 лет!, — говорится в сообщении.

Напомним, что археологи в Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили старейшие из известных в стране постройки, возраст которых не менее 8 500 лет.