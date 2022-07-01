Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину — в перечне родственники президента РФ Путина, чиновники и бизнесмены, а также Алина Кабаева, имеющая близкие личные отношения с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Австралии, пишет «Экономическая правда».
В списке в частности двоюродный брат и двоюродные племянники Путина, гимнастка и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.
В целом в санкционный список вошли:
Ограничения предусматривают замораживание активов, этим лицам также запрещен въезд в страну.
Ранее Австралия запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.
Напомним, Соединенные Штаты наложили санкции против узбекской компании Promcomplektlogistic, которая, как утверждает американская сторона, помогала обходить ограничения, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину — в перечне родственники президента РФ Путина, чиновники и бизнесмены, а также Алина Кабаева, имеющая близкие личные отношения с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Австралии, пишет «Экономическая правда».
В списке в частности двоюродный брат и двоюродные племянники Путина, гимнастка и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.
В целом в санкционный список вошли:
Ограничения предусматривают замораживание активов, этим лицам также запрещен въезд в страну.
Ранее Австралия запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.
Напомним, Соединенные Штаты наложили санкции против узбекской компании Promcomplektlogistic, которая, как утверждает американская сторона, помогала обходить ограничения, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.