Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину — в перечне родственники президента РФ Путина, чиновники и бизнесмены, а также Алина Кабаева, имеющая близкие личные отношения с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Австралии, пишет «Экономическая правда».

В списке в частности двоюродный брат и двоюродные племянники Путина, гимнастка и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.

В целом в санкционный список вошли:

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,

министр транспорта Виталий Савельев,

министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин,

уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова,

президент НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов,

член совета директоров «Согаза» Михаил Клишин,

председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков,

соучредитель компании «Киевская площадь» Рик Нисанов,

экс-президент АФК «Система» Евгений Новицкий,

владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,

президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев,

бизнесмены Александр Плехов и Игорь Путин,

заместитель председателя правления «Согаза» Михаил Путин,

председатель совета директоров группа компаний МРТ Роман Путин,

гимнастка и председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.

Ограничения предусматривают замораживание активов, этим лицам также запрещен въезд в страну.

Ранее Австралия запретила въезд в страну президенту РФ Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, главе Минобороны Сергею Шойгу, премьер-министру Михаилу Мишустину и другим.

Напомним, Соединенные Штаты наложили санкции против узбекской компании Promcomplektlogistic, которая, как утверждает американская сторона, помогала обходить ограничения, введенные против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.