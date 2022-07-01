Бывшему генеральному директору областной больницы на Буковине сообщили о подозрении в завладении медикаментами из гумпомощи более чем на миллион гривен.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник больницы получил гуманитарную помощь более чем на 246 тысяч долларов, но не поставил предоставленную медицинскую продукцию на учет. Он использовал ее для собственного обогащения.

После сверки актов приема-передачи стражи порядка установили частичную нехватку почти 20 тысяч единиц медицинских препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе лекарственных средств, содержащих психотропное вещество. Стоимость присвоенной гумпомощи достигает более миллиона гривен.

По этому факту бывшему генеральному директору областной больницы сообщили о подозрении в завладении медикаментами, злоупотребляя служебным положением (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 308 УК Украины). Максимальная санкция этих статей предусматривает 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила замглавы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью.