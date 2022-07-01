Власти Британии дали 30 дней на то, чтобы свернуть все операции с участием Росбанка российского олигарха Владимира Потанина.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Операции нужно прекратить и с принадлежащими и контролируемыми банком организациями.

— 30 июня 2022 года управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Британии выдало генеральную лицензию, позволяющую в течение 30 дней сворачивать деятельность с участием ПАО Росбанк или любой организации, принадлежащей или контролируемой Росбанком, — говорится в опубликованном документе.

В генеральной лицензии говорится, что Росбанк «принадлежит или контролируется» миллиардером Владимиром Потаниным, против которого Британия ввела санкции 29 июня.

Санкции были мотивированы тем, что Владимир Потанин извлекает выгоду и оказывает поддержку российским властям контролируя Росбанк, который является «стратегически важной» для России организацией.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон об утверждении решения СНБО об изъятии активов «Сбербанка России» и «ВЭБ.РФ» в Украине.