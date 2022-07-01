С 1 июля начало действовать решение правительства, отменяющее безвизовые поездки для граждан России в Украину. Теперь им придется проходить дополнительную проверку, чтобы получить визу.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

— Путешествия без визы — это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И россия в этот список явно не попадает, — пишет Сергей Дейнеко.

Он отметил, что теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

По словам Сергея Дейнеко, даже если гражданин России получит визу, это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину.

— Ведь владельцы визы должны соответствовать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований виза будет отменена на месте!, — подчеркивает глава ГПСУ.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии hromadske пояснил, что россиян ждет стандартная процедура получения украинской визы, однако проверка заявителей будет происходить глубже. Стоимость визы будет стандартной — 65 долларов. Граждане РФ смогут получить три типа украинских виз: краткосрочные, транзитные и долгосрочные.

Напомним, что Бельгия с 1 июля не выдает туристические визы россиянам.