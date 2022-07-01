С 1 июля начало действовать решение правительства, отменяющее безвизовые поездки для граждан России в Украину. Теперь им придется проходить дополнительную проверку, чтобы получить визу.
Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
— Путешествия без визы — это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И россия в этот список явно не попадает, — пишет Сергей Дейнеко.
Он отметил, что теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.
По словам Сергея Дейнеко, даже если гражданин России получит визу, это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину.
— Ведь владельцы визы должны соответствовать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований виза будет отменена на месте!, — подчеркивает глава ГПСУ.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии hromadske пояснил, что россиян ждет стандартная процедура получения украинской визы, однако проверка заявителей будет происходить глубже. Стоимость визы будет стандартной — 65 долларов. Граждане РФ смогут получить три типа украинских виз: краткосрочные, транзитные и долгосрочные.
Напомним, что Бельгия с 1 июля не выдает туристические визы россиянам.
С 1 июля начало действовать решение правительства, отменяющее безвизовые поездки для граждан России в Украину. Теперь им придется проходить дополнительную проверку, чтобы получить визу.
Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
— Путешествия без визы — это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И россия в этот список явно не попадает, — пишет Сергей Дейнеко.
Он отметил, что теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.
По словам Сергея Дейнеко, даже если гражданин России получит визу, это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину.
— Ведь владельцы визы должны соответствовать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований виза будет отменена на месте!, — подчеркивает глава ГПСУ.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии hromadske пояснил, что россиян ждет стандартная процедура получения украинской визы, однако проверка заявителей будет происходить глубже. Стоимость визы будет стандартной — 65 долларов. Граждане РФ смогут получить три типа украинских виз: краткосрочные, транзитные и долгосрочные.
Напомним, что Бельгия с 1 июля не выдает туристические визы россиянам.