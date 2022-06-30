Бельгия с 1 июля не выдает туристические визы россиянам.

Об этом пишет «Укринформ».

Визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, визы для воссоединения семьи.

Также несколькими днями ранее визовый центр Греции остановил прием документов на визы у граждан России.

Напомним, Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Такое решение приняло правительство республики.