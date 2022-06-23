Чехия не будет выдавать россиянам и белорусам визы и вид на жительство до конца марта 2023 года. Такое решение приняло правительство республики.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Отмечается, что правительство Чехии одобрило предложение Министерства иностранных дел о продлении положения о невыдаче виз и разрешений на проживание россиянам и белорусам. Запрет будет действовать до конца марта 2023 года

Решение призвано защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии.

Также этим решением правительство решило оказать давление на РФ и Беларусь, которая поддерживает Кремль в войне против Украины.

Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

Напомним, что Чешская Республика потратила сумму, эквивалентную более чем 291 миллиону евро, на беженцев из Украины, приехавших после российского вторжения.