Война в Украине внесла коррективы в военные планы Эстонии: министерство обороны страны заявило, что оборонные планы будут пересмотрены в соответствии с военной тактикой и действиями России.

Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

В течение четырех месяцев боев на территории Украины были применены разные сценарии ведения боя со стороны России. Эстонские военные считают, что сегодня тактика войск РФ стала классической: массированный артиллерийский удар по узкой линии фронта и последующий прорыв пехотными подразделениями.

— Россия учла опыт боев за первые два месяца, где наступление по всей ширине фронта не сработало. Они сделали определенные выводы. За последние несколько недель россияне сосредоточили свои артиллерийские подразделения и другие формирования в узких местах на линии фронта. Мы видели это прежде всего на примере Северодонецка. В результате эта тактика дала войскам РФ локальные победы, — сказал глава отдела планирования генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Янно Мярк.

Ранее Эстония из соображений безопасности выслала из страны Рамиля Усманова, которого полиция безопасности называет кремлевским провокатором.