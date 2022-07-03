Польша не намерена отказываться от своих требований по выплате репараций от Германии за преступления времен Второй мировой войны.

Об этом на встрече с жителями Белостока заявил лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские СМИ.

В частности, он подчеркнул, что Варшава продолжит отстаивать свои интересы.

— Некоторые кричат, что когда мы говорим о репарациях с Германии, это значит, что мы ходили не в ту школу. Очевидно, что они платили другим, почему бы им не заплатить нам? — отметил он.

По его словам, это будет сложный процесс.

— Мы не можем ничего отпускать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, потому что просто это всегда плохо кончается, — добавил политик.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что после вывода войск с территории Украины, Россия будет обязана заплатить многомиллиардные репарации и компенсации за бомбежки украинских городов и расстрелы украинских граждан.