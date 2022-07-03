Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он «давно определил» участие Беларуси в войне РФ против Украины.

Об этом со ссылкой на белорусское государственное издание БелТА сообщает Украинская Правда.

Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал во время выступления на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы» по случаю Дня независимости Беларуси 3 июля.

— На сегодня упрекают в том, что мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас теснейший союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство – Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единая группировка вооруженных сил? Фактически единая армия. Вы же это все знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в «спецоперации» мною определено давно, - сказал Александр Лукашенко.

Он заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы «никому не позволят стрелять в спину русскому человеку».

По его словам, белорусы «заняли оборону от Брестской крепости по южные границы для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск».

Лукашенко считает, что НАТО увеличило численность вооруженных сил в Восточной Европе «в десять раз… чтобы воевать». А Беларуси, по его словам, «надо выстоять… и победить».