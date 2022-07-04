Федеральная комиссия связи США (FCC) потребовала от компаний Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в ближайшие дни. Ведомство заявило об утечке личных данных пользователей.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного комиссара FCC Брендона Кара.

Американский чиновник опубликовал письма гендиректору Apple Тиму Куку и исполнительному директору Google Сундару Пичаи, в которых предъявлены обвинения по отношению к TikTok.

Отмечается, что у американский властей есть подтверждения утечки данных пользователей приложения, они передаются властям КНР. При этом TikTok называют угрозой национальной безопасности и «волком в овечьей шкуре».

Федеральная комиссия связи просит компании удалить приложение из App Store и Google Play до 8 июля. В случае отказа от Apple и Google потребуют объяснений.

Напомним, в марте этого года соцмедийное приложение TikTok приостанавило свою работу в России из-за закона о «фейках».