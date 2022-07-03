Президент наградил командира взвода морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала М. Белинского Юрия Гамагу орденом Данила Галицкого.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра бригады.

— С 24 февраля 2022 года он выполняет боевые задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Благодаря профессионализму и решительным действиям Юрия Гамаги, личный состав морских пехотинцев перегруппировался и продолжает держать оборону вблизи Березнеговатого Николаевской области, — сказано в сообщении.

Ранее трое николаевских морпехов удостоились государственных наград за личное мужество и самоотверженные действия при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.