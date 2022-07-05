Окружение российского диктатора Владимира Путина уже почти два года сидит в карантине с постоянной изоляцией и медицинскими тестами.

Об этом идет речь в расследовании BBC.

Несмотря на четыре прививки от коронавируса, ослабление пандемии и полномасштабное вторжение в Украину, прохождение карантина было сохранено для тех, кто непосредственно контактирует с Путиным.

В изоляции регулярно сидят пилоты и медики Путина, а для того, чтобы попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Во время карантина людям приходится в течении 12 суток четыре раза сдавать ПЦР-тест, а на двенадцатый день — снова кровь на антитела.

Если у человека не выявлялись антитела, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск «в чистую зону» для встречи с Путиным.

С 2021 года, кроме теста на коронавирус, желаюющие встретиться с Путиным сдают тесты на грипп, стафилококк и глисты. Пилоты российских правительственных самолетов ежемесячно сдавали до 2 000 срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела.