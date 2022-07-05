Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на международной конференции в швейцарском Лугано представил западным партнерам план восстановления Украины, а также предложения по взятию шефства над регионами.

Помочь восстановить Николаевскую область правительство предложило Бельгии, свидетельствует карта пострадавших от российской агрессии регионов, опубликованная Кабмином.

Также, согласно карте, Ровненской областью предлагают заняться Италии, Черниговской — Германии, Сумской — Канаде, Харьковской — США и Турции, Луганской — Чехии, Финляндия и Швеции, Херсонской — Швеции и Нидерландам, Одесской — Швейцарии, Кировоградской — Норвегии, Донецкой — Польше и Италии, а Запорожской — Латвии.

При этом, в восстановлении Николаева по-прежнему просят принять участие Данию.

В целом план восстановления Украины оценивается сегодня в 750 миллиардов долларов и основным источником восстановления страны должны стать конфискованные активы России.

Ранее Дания откликнулась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Метте Фредериксен.