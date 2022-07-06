Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Трюдо выступил с заявлением о ратификации Канадой протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, в котором сказал, что Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о вступлении", и что это "приближает обоих соискателей к полноправному членству".

Трюдо считает, что членство Финляндии и Швеции сделает НАТО сильнее.

— Мы призываем всех членов НАТО действовать быстро, поскорее завершить процедуры ратификации, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противника, – сказал премьер.

Он также подчеркнул, что как страна-основатель Альянса "Канада остается сторонником политики открытых дверей НАТО для любой европейской страны, способной выполнять свои обязательства и обязанности, такие как защита демократии и вклад в коллективную оборону Североатлантического союза".