Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнародование содержания разговора между лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину, является нарушением «дипломатической этики».

Об этом Лавров сказал в среду на пресс-конференции со своим вьетнамским коллегой, сообщает «Европейская правда».

Разговор был обнародован на прошлой неделе в документальном фильме «Президент, Европа и война», он проливает свет на подход Эммануэля Макрона к переговорам с Россией.

Выступая в среду, Сергей Лавров сказал, что «дипломатическая этика» не предполагает односторонней утечки таких записей.

— Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим о том, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию, — цитирует Лаврова российское государственное агентство ТАСС.

После выхода документального фильма официальная представительница российского МИДа Мария Захарова заявила на выходных, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров с Москвой.

Она возмутилась, что во время конфиденциального разговора между лидерами России и Франции присутствовала съемочная группа.

Напомним, ранее французские СМИ опубликовали расшифровку разговора Эмманюэля Макрона и Владимира Путина 20 февраля, за 4 дня до российского вторжения в Украину.