Украинское командование грамотно продумало все аспекты контрнаступление на южном фронте, что заставляет Россию привлекать дополнительные резервы туда вместо Донбасса.

Об этом рассказал преподаватель Военной академии при швейцарской высшей технической школе Цюриха Марсель Берни.

Согласно оценке стратега, ВСУ будут активизироваться и давить на Херсон со стороны Николаева и Кривого Рога, чтобы отвлечить часть россиян с Луганщины и Донетчины.

— Украинцы делают это очень ловко, постоянно атакуя на юге и вынуждая русских перебрасывать туда технику и личный состав и тоже там воевать, — акцентировал военный теоретик.

По словам милитари-эксперта, украинская армия имеет реальные шансы отбить Херсон, вытеснив оккупантов для начала Крыму.

— В целом контрнаступление в регионе — это «предоставление украинской армии наступательных операций и достижение успеха в тех местах, где у вас есть оперативное преимущество, — подытожил Марсель Берни.

Напомним, битву за Николаев уже изучают в единственной военной академии Австрии, которая выпускает офицеров.