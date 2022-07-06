В Запорожской области диверсией был приведен в непригодное состояние мост на пути «Новобогдановка-Троицкое» в сторону Токмака.

Источником новости стал глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Начальник военной администрации отметил, что важный объект инфраструктуры по крайней мере временно не может быть использован для перевозок и снабжения российской армии.

— Между Мелитополем и Токмаком «устал» очередной мост. Новобогдановка - Троицкое, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, еще полтора месяца назад в Мелитополе партизаны убили российских военных высокого ранга.