Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказывается покидать должность, несмотря на призывы нескольких ключевых коллег по правительству.

Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, он настаивает на том, что хочет продолжать фокусироваться на «чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной».

BBC пишет, что верность премьеру сохраняют министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс и заместитель премьера Доминик Рааб.

5 июля двое британских министров подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона, вчера об отставке заявили еще 35 членов правительства.

В Консервативной партии появилась инициатива по изменению внутренних правил, которые позволили бы провести повторное голосование о недоверии Джонсону.