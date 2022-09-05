Папа Римский Франциск заявил, что врач пока запрещает ему поездку в Киев или Москву.

Об этом он сказал в интервью CNN Portugal.

Франциск заявил, что делает все возможное для прекращения войны в Украине, находясь в постоянном контакте с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

— Визит находится во взвешенном состоянии. До сих пор не знаю. Я разговариваю с ними. Завтра, например, будет телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим, – сказал Франциск.

Признав, что путь диалога в связи с этой войной «труден», Папа Франциск сказал, что точно не поедет в Украину или Россию в свою поездку в Казахстан, запланированную на 13-15 сентября.

— Сейчас я не могу уехать, потому что после поездки в Канаду немного замедлилось восстановление колена и врач мне запретил. Но я поддерживаю связь по телефону... И делаю, что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут, – сказал он.

Папа также сказал, что несколько представителей Ватикана находились в Киеве с начала войны: «Мое присутствие там сильное ».

Ранее сообщалось, что у понтифика Франциска есть желание на посещение Украины.