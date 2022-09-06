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Только 22% учащихся продолжили обучение на территории Николаева.
Об этом сообщила руководитель управления образования городского совета Анна Лычко во время онлайн-заседания постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, пишут «НикВести».
Еще 14% находятся на территории Николаевской области, 25% – в других областях Украины, 39% – за границей.
Что касается учителей, то в Николаеве находится их 53%, 30% - в других областях Украины, еще 17% - за рубежом.
По ее словам, ученический контингент уменьшился на 1932 человека: в прошлом году было 46 304 ученика, сейчас – 44 372 ученика.
— Если говорить о количестве детей, прибывших к нам из других регионов Украины или находящихся на временно оккупированной территории Украины, то у нас на сегодняшний день зачислено 943 ребенка. Соответственно, увеличилось количество детей в дистанционных классах. Именно с оккупированных территорий изъявили желание учиться дистанционно, – говорит Анна Лычко.
Ранее руководитель городского управления культуры Юрий Любаров сообщал, что через полгода с начала полномасштабного вторжения России из Николаева не уехала примерно пятая часть детей , проживавших в городе до 24 февраля.
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Только 22% учащихся продолжили обучение на территории Николаева.
Об этом сообщила руководитель управления образования городского совета Анна Лычко во время онлайн-заседания постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, пишут «НикВести».
Еще 14% находятся на территории Николаевской области, 25% – в других областях Украины, 39% – за границей.
Что касается учителей, то в Николаеве находится их 53%, 30% - в других областях Украины, еще 17% - за рубежом.
По ее словам, ученический контингент уменьшился на 1932 человека: в прошлом году было 46 304 ученика, сейчас – 44 372 ученика.
— Если говорить о количестве детей, прибывших к нам из других регионов Украины или находящихся на временно оккупированной территории Украины, то у нас на сегодняшний день зачислено 943 ребенка. Соответственно, увеличилось количество детей в дистанционных классах. Именно с оккупированных территорий изъявили желание учиться дистанционно, – говорит Анна Лычко.
Ранее руководитель городского управления культуры Юрий Любаров сообщал, что через полгода с начала полномасштабного вторжения России из Николаева не уехала примерно пятая часть детей , проживавших в городе до 24 февраля.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга