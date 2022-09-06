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Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам своего визита на находящуюся под контролем россиян Запорожскую атомную электростанцию.
В докладе говорится, что существует неотложная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, которая может произойти из-за военных действий. Кроме этого, нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений — МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, ведущим к срочному созданию такой зоны ядерной безопасности.
Также агентство заявило, что обстрел станции и ее окрестностей следует прекратить для поддержания физической целостности АЭС.
МАГАТЭ зафиксировало повреждение дорожного покрытия, стен и окон различных зданий, а также на эстакаде, соединяющей реакторные блоки ЗАЭС — обстрел мог повлиять на конструкции, системы и компоненты, связанные с безопасностью, и мог повлечь за собой гибель людей и ранение персонала. В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Росси заявил, что, хотя прошлые обстрелы еще не повлекли за собой ядерной чрезвычайной ситуации, они представляют постоянную угрозу для ядерной безопасности. Уровень радиации в этом районе остается нормальным.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья. Это было сделано с намеком на то, что из-за России было бы быстрее.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов , там были только пропагандисты из России.
Как известно, в день приезда миссии МАГАТЭ россияне обстреляли Энергодар из вертолетов и РСЗО, есть погибшие.
Инженер ЗАЭС на условиях анонимности рассказал украинским журналистам, что кафиры убеждали представителей МАГАТЭ в том, что на станции находятся «войска радиологической, химической и биологической защиты», а не российские боевые подразделения, и что Запорожскую АЭС якобы обстреливают ВСУ.
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Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам своего визита на находящуюся под контролем россиян Запорожскую атомную электростанцию.
В докладе говорится, что существует неотложная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, которая может произойти из-за военных действий. Кроме этого, нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений — МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, ведущим к срочному созданию такой зоны ядерной безопасности.
Также агентство заявило, что обстрел станции и ее окрестностей следует прекратить для поддержания физической целостности АЭС.
МАГАТЭ зафиксировало повреждение дорожного покрытия, стен и окон различных зданий, а также на эстакаде, соединяющей реакторные блоки ЗАЭС — обстрел мог повлиять на конструкции, системы и компоненты, связанные с безопасностью, и мог повлечь за собой гибель людей и ранение персонала. В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Росси заявил, что, хотя прошлые обстрелы еще не повлекли за собой ядерной чрезвычайной ситуации, они представляют постоянную угрозу для ядерной безопасности. Уровень радиации в этом районе остается нормальным.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья. Это было сделано с намеком на то, что из-за России было бы быстрее.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов , там были только пропагандисты из России.
Как известно, в день приезда миссии МАГАТЭ россияне обстреляли Энергодар из вертолетов и РСЗО, есть погибшие.
Инженер ЗАЭС на условиях анонимности рассказал украинским журналистам, что кафиры убеждали представителей МАГАТЭ в том, что на станции находятся «войска радиологической, химической и биологической защиты», а не российские боевые подразделения, и что Запорожскую АЭС якобы обстреливают ВСУ.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга