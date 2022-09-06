Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет по итогам своего визита на находящуюся под контролем россиян Запорожскую атомную электростанцию.

В докладе говорится, что существует неотложная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, которая может произойти из-за военных действий. Кроме этого, нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений — МАГАТЭ готово немедленно приступить к консультациям, ведущим к срочному созданию такой зоны ядерной безопасности.

Также агентство заявило, что обстрел станции и ее окрестностей следует прекратить для поддержания физической целостности АЭС.

МАГАТЭ зафиксировало повреждение дорожного покрытия, стен и окон различных зданий, а также на эстакаде, соединяющей реакторные блоки ЗАЭС — обстрел мог повлиять на конструкции, системы и компоненты, связанные с безопасностью, и мог повлечь за собой гибель людей и ранение персонала. В этом контексте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Росси заявил, что, хотя прошлые обстрелы еще не повлекли за собой ядерной чрезвычайной ситуации, они представляют постоянную угрозу для ядерной безопасности. Уровень радиации в этом районе остается нормальным.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказали миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в спецпропусках и заставили ждать в общей очереди въезда в оккупированную часть Запорожья. Это было сделано с намеком на то, что из-за России было бы быстрее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на договоренности с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, миссия МАГАТЭ попала на Запорожскую АЭС без журналистов , там были только пропагандисты из России.

Как известно, в день приезда миссии МАГАТЭ россияне обстреляли Энергодар из вертолетов и РСЗО, есть погибшие.

Инженер ЗАЭС на условиях анонимности рассказал украинским журналистам, что кафиры убеждали представителей МАГАТЭ в том, что на станции находятся «войска радиологической, химической и биологической защиты», а не российские боевые подразделения, и что Запорожскую АЭС якобы обстреливают ВСУ.