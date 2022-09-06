Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности. Как она обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский.

— Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, – говорится в Twitter Зеленского.

Он рассказал, что пригласил Трасс в Украину и поблагодарил британский народ за оборонную и экономическую поддержку Украины.

— Уделили внимание гарантиям безопасности. Обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах, – рассказал Владимир Зеленский.

5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был эксканцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обещала, что поддержка Украины будет продолжаться, кто бы ни сменил Бориса Джонсона в должности премьер-министра.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Трасс продолжит проукраинскую политику Джонсона.