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Экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Алексей Лях по решению президента был назначен руководить управлением ведомства в Черниговской области.
В этом отношении опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского под номером №632/2022.
Перед назначением Ляха уволили бывшего руководителя УСБУ на Черниговщине Евгения Нетужилова, занимавшего руководящий пост с осени 2020 года.
С февраля 2017 года по 30 августа 2018 года Алексей Лях был председателем УСБУ в Николаевской области, а перед этим занимал должность заместителя начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области и занимался так называемым отделом «К», то есть вопросами, связанными с борьбой с коррупцией и организованной преступностью в Николаевской области.
Напомним, Алексея Ляха в должности главы УСБУ в Николаевской области сменил Юрий Пасик.
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Экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Алексей Лях по решению президента был назначен руководить управлением ведомства в Черниговской области.
В этом отношении опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского под номером №632/2022.
Перед назначением Ляха уволили бывшего руководителя УСБУ на Черниговщине Евгения Нетужилова, занимавшего руководящий пост с осени 2020 года.
С февраля 2017 года по 30 августа 2018 года Алексей Лях был председателем УСБУ в Николаевской области, а перед этим занимал должность заместителя начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области и занимался так называемым отделом «К», то есть вопросами, связанными с борьбой с коррупцией и организованной преступностью в Николаевской области.
Напомним, Алексея Ляха в должности главы УСБУ в Николаевской области сменил Юрий Пасик.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга