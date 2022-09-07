Экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Алексей Лях по решению президента был назначен руководить управлением ведомства в Черниговской области.

В этом отношении опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского под номером №632/2022.

Перед назначением Ляха уволили бывшего руководителя УСБУ на Черниговщине Евгения Нетужилова, занимавшего руководящий пост с осени 2020 года.

С февраля 2017 года по 30 августа 2018 года Алексей Лях был председателем УСБУ в Николаевской области, а перед этим занимал должность заместителя начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области и занимался так называемым отделом «К», то есть вопросами, связанными с борьбой с коррупцией и организованной преступностью в Николаевской области.

Напомним, Алексея Ляха в должности главы УСБУ в Николаевской области сменил Юрий Пасик.