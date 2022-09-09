Первые результаты доказывают, что наступательные действия Украины в Херсонской и Харьковской области были крайне успешными, но Москва готова положить жизнь многих солдат, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Об этом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает AP.

Блинкен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчеркнул, что шестимесячная война в Украине вступает в критический период, когда Киев нужно будет поддерживать в течение зимы.

— Первоначальные признаки наступления положительны, и мы видим, что Украина достигает реального, заметного прогресса сознательным образом, — сказал он, имея в виду Харьковщину и Херсонщину.

Но, по его словам, нужно учитывать, что российское командование не будет считаться с потерями и бросит много людей, что попытаться откатить украинские достижения.

— Но это, вероятно, будет продолжаться в течение значительного периода времени. В Украине находится множество российских войск, и, к сожалению, трагически, ужасно, президент Путин продемонстрировал, что он бросит много людей в это за огромную цену для России, — подытожил Энтони Блинкен.

Ранее Генштаб уточнял, что ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении – за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.