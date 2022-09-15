Сейм Польши 14 сентября призвал правительство Германии «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за все последствия для Польши и ее граждан в результате разрешения Третьим рейхом Второй мировой войны.

Как говорится в сообщении нижней палаты польского парламента, в принятом документе депутаты указывают, что Польша никогда не получала компенсации ни за ущерб, причиненный немецким государством, ни за ущерб, причиненный его гражданам, и не отказывается от своих претензий к Германии.

— Сейм Польши заявляет, что польское государство никогда не отказывалось от своих претензий к германскому государству. Утверждение о том, что эти требования были отозваны на законных основаниях или просрочены, не имеет никаких оснований – ни моральных, ни юридических. Ущерб миллионам поляков будут кричать о себе до тех пор, пока они не будут справедливо возмещены, – сказано в постановлении.

Как подчеркивают парламентарии, немецкая агрессия, оккупация Польши Германией и системный геноцид нанесли большой вред, страдания, а также материальные и нематериальные потери.

В Сейме напомнили, что жестокость, применяемая оккупантами к людям, приобретала различные формы: порабощение, принудительный труд, грабеж детей, задачи увечий, изнасилования и убийства детей, женщин и мужчин, а следы геноцида и других преступлений были уничтожены.

Депутаты напомнили, что 1 сентября польские власти опубликовали отчет, в котором были подсчитаны потери, причиненные в результате немецкой агрессии в 1939-1945 годах.

В постановлении отмечается, что этот документ является отправной точкой для проведения соответствующих двусторонних переговоров, которые «должны увенчаться ответной реакцией правительства Германии, отвечающей требованиям справедливости и истины».

В то же время депутаты отмечают, что Польша не получила никакой компенсации и за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны в результате советской агрессии.

— Эти потери требуют выявления и представления необходимой оценки, которая будет являться основанием для принятия соответствующих мер в отношении России, – отметили они.

Сейм напомнил, что советская оккупация «привела не только к страданиям, вызванным репрессиями и многотысячной депортацией в Сибирь, но и к массовым убийствам польских граждан – геноцида, в частности, к Катынскому расстрелу».

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что после вывода войск с территории Украины Россия будет обязана заплатить многомиллиардные репарации и компенсации за бомбардировки украинских городов и расстрелы украинских граждан.