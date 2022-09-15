Государственное бюро расследований задержало в деоккупированных Изюме и Купянске коллаборантов, работавших на российских захватчиках.

Об этом сообщает пресс- служба ДБР.

— В уволенном Изюме удалось разоблачить и задержать двух изменников из числа уже бывших работников правоохранительных органов.

Чиновница местной налоговой службы после начала войны продолжила работу уже в оккупационной администрации россиян. Она занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма, передавала информацию о местных патриотах Украины, говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина не пропускала массовые меры, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как ей хорошо стало жить. Эти сюжеты с ее участием показывались в эфирах российских каналов.

Другая изменница вступила в ряды так называемой «народной милиции» и уговаривала переходить на службу к оккупантам своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции. Также она показала захватчикам, где находятся все государственные органы города.

Еще одна гражданка Украины работала в налоговой структуре оккупантов в Купянске. Женщина взимала с жителей налоги в пользу российских захватчиков.

В ДБР отметили, что всем трем лицам сообщили о подозрении по факту государственной измены (часть 2 статьи 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, жительница Снигиревки Елизавета Борсук переехала во временно оккупированный Херсон, где окрашивает украинскую государственную символику цветами российского флага для пропагандистских роликов, оправдывающих военное вторжение России в Украину.