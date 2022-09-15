Сенаторы США от Демократической и Республиканской партий представили закон, согласно которому Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Reuters.

— Потребность в этом мероприятии более острая, чем когда-либо ранее, — заявил на пресс-конференции один из авторов законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Еще один автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что этот шаг пришлет Киеву мощный сигнал поддержки Украины. Также это позволит подать в Россию иск в судах США из-за ее действий в Украине и ужесточить санкции.

Остальные американские законодатели также поддержали эту идею. Спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси в июле заявляла, что это решение «давно назрело».

В свою очередь, Кремль сообщил Вашингтону, что дипломатические отношения между странами будут сильно испорчены или даже разорваны, если Россию добавят в список государств-спонсоров терроризма. В настоящее время в этот перечень входят четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Напомним, сейм Латвии утвердил заявление по поводу целенаправленных военных атак России против мирного населения в Украине, признав насилие России против гражданских терроризмом , а Россию государством-спонсором терроризма.