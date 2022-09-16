Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 сентября в Одессе встретился с министрами иностранных дел Молдавии и Румынии. На встрече было принято совместное коммюнике. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

- Сегодня в Одессе я принимал министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы создать новый трехсторонний формат, - написал Кулеба в Twitter.

Вместе с министрами энергетики главы МИД договорились о реализации ряда проектов, которые расширят поставки электроэнергии из Украины в Молдову и Румынию.

Министры обсудили евроинтеграционный процесс Украины и Молдовы.

В общем коммюнике стороны осудили агрессию России против Украины, осудили захват Запорожской атомной электростанции, договорились заключить трехстороннее соглашение с целью укрепления взаимосвязанности энергоснабжения между тремя странами, договорились тесно сотрудничать по увеличению двусторонних коммерческих поставок электроэнергии. Более подробно – на сайте МИД.