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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 сентября в Одессе встретился с министрами иностранных дел Молдавии и Румынии. На встрече было принято совместное коммюнике. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
- Сегодня в Одессе я принимал министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы создать новый трехсторонний формат, - написал Кулеба в Twitter.
Вместе с министрами энергетики главы МИД договорились о реализации ряда проектов, которые расширят поставки электроэнергии из Украины в Молдову и Румынию.
Министры обсудили евроинтеграционный процесс Украины и Молдовы.
В общем коммюнике стороны осудили агрессию России против Украины, осудили захват Запорожской атомной электростанции, договорились заключить трехстороннее соглашение с целью укрепления взаимосвязанности энергоснабжения между тремя странами, договорились тесно сотрудничать по увеличению двусторонних коммерческих поставок электроэнергии. Более подробно – на сайте МИД.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 сентября в Одессе встретился с министрами иностранных дел Молдавии и Румынии. На встрече было принято совместное коммюнике. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
- Сегодня в Одессе я принимал министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы создать новый трехсторонний формат, - написал Кулеба в Twitter.
Вместе с министрами энергетики главы МИД договорились о реализации ряда проектов, которые расширят поставки электроэнергии из Украины в Молдову и Румынию.
Министры обсудили евроинтеграционный процесс Украины и Молдовы.
В общем коммюнике стороны осудили агрессию России против Украины, осудили захват Запорожской атомной электростанции, договорились заключить трехстороннее соглашение с целью укрепления взаимосвязанности энергоснабжения между тремя странами, договорились тесно сотрудничать по увеличению двусторонних коммерческих поставок электроэнергии. Более подробно – на сайте МИД.