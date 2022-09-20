Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это лишь усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.

Об этом сообщает Reuters.

— ЕС должен... прекратить вспоминать о 8-м пакете санкций, должен перестать определять меры, которые только еще больше усугубит кризис энергоснабжения, — заявил Петер Сийярто.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит пакет антироссийских санкций, включающий «Газпром» или «Газпромбанк».

Сообщалось, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что восьмой пакет санкций против России должен включать полное эмбарго на энергоносители.