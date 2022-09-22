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Недалеко от села Граково в Харьковской области во время ремонтных работ двое сотрудников «Харьковоблэнерго» и сотрудник ГСЧС взорвались на мине. Один человек погиб, двое находятся в больнице с ранениями.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также россияне обстреливали Чугуевский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы. Снаряды повредили жилые дома и хозяйственные постройки. В Чугуевском районе ракета повредила верхний шлюз Печенежской дамбы, но угрозы прорыва нет.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранены пять человек, в том числе 13-летний мальчик. Он находится в тяжелом состоянии. В Харьковском районе ранения получил один человек.
Напомним, в Коблево Николаевской области двое отдыхающих взорвались на мини , уйдя в воду, несмотря на запрет.
Недалеко от села Граково в Харьковской области во время ремонтных работ двое сотрудников «Харьковоблэнерго» и сотрудник ГСЧС взорвались на мине. Один человек погиб, двое находятся в больнице с ранениями.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также россияне обстреливали Чугуевский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы. Снаряды повредили жилые дома и хозяйственные постройки. В Чугуевском районе ракета повредила верхний шлюз Печенежской дамбы, но угрозы прорыва нет.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранены пять человек, в том числе 13-летний мальчик. Он находится в тяжелом состоянии. В Харьковском районе ранения получил один человек.
Напомним, в Коблево Николаевской области двое отдыхающих взорвались на мини , уйдя в воду, несмотря на запрет.