Российско-оккупационные войска продолжают разграблять жителей временно оккупированных территорий Херсонской области, а также похищают тех, кто отказывается поддерживать новую власть.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

По данным правоохранителей, в Херсоне, Новой Каховке и Скадовском районе военные РФ унесли в плен 12 человек. Оккупанты действовали по одной схеме: врывались в квартиры с обысками, обвиняли хозяев в проукраинской позиции, отказе поддержки «новой власти» и отказе брать гуманитарную помощь. После чего одевали людям мешки на головы и забирали в неизвестном направлении. В настоящее время местонахождение похищенных неизвестно.

Полиция также получает сообщения о массовых угонах машин, в частности из Херсона, Олешек, Новой Каховки и сел Бериславского района. Оккупанты воруют легковой и грузовой автотранспорт, а также грабят дома. По данным полиции, забирают из жилищ все, что имеет хоть какую-то ценность.

Так, например, в Херсоне на улице Кулика оккупанты остановили автомобиль BMW с местными. После досмотра машины они под угрозой применения оружия заставили владельца написать отказ от автомобиля.

В поселке Нижние Серогозы вооруженные военнослужащие России захватили помещение казначейской службы и распоряжаются имуществом по своему усмотрению.

Полицейские на основании собранных материалов следователи открыли уголовные производства по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, оккупанты организовали центры подготовки к псевдореферендумам в помещениях со скоплением гражданского населения, чтобы избежать обстрела со стороны украинских Силы обороны.