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Не успеет наступить Рождество, как Швеция и Финляндия станут полноценными членами Североатлантического альянса.
Такой прогноз дал Politico посол США в Финляндии Дуглас Хикки.
До начала следующего года все члены оборонного альянса должны поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
— Финляндия наиболее готова к вступлению в НАТО из всех стран современной истории. Они видят это так, что собираются защищать не только себя, но и кого-то , – рассказал дипломат США.
Пока решение финского и шведского народа не поддержали Венгрия, Турция и Словакия, но представитель Венгрии уже заверил американского посла, что вскоре его страна поддержит заявки в НАТО от Хельсинки и Стокгольма.
Напомним, еще в августе Финляндия и Швеция проводили переговоры с Турцией по поводу своего вступления в НАТО.
Не успеет наступить Рождество, как Швеция и Финляндия станут полноценными членами Североатлантического альянса.
Такой прогноз дал Politico посол США в Финляндии Дуглас Хикки.
До начала следующего года все члены оборонного альянса должны поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
— Финляндия наиболее готова к вступлению в НАТО из всех стран современной истории. Они видят это так, что собираются защищать не только себя, но и кого-то , – рассказал дипломат США.
Пока решение финского и шведского народа не поддержали Венгрия, Турция и Словакия, но представитель Венгрии уже заверил американского посла, что вскоре его страна поддержит заявки в НАТО от Хельсинки и Стокгольма.
Напомним, еще в августе Финляндия и Швеция проводили переговоры с Турцией по поводу своего вступления в НАТО.