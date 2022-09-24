Не успеет наступить Рождество, как Швеция и Финляндия станут полноценными членами Североатлантического альянса.

Такой прогноз дал Politico посол США в Финляндии Дуглас Хикки.

До начала следующего года все члены оборонного альянса должны поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

— Финляндия наиболее готова к вступлению в НАТО из всех стран современной истории. Они видят это так, что собираются защищать не только себя, но и кого-то , – рассказал дипломат США.

Пока решение финского и шведского народа не поддержали Венгрия, Турция и Словакия, но представитель Венгрии уже заверил американского посла, что вскоре его страна поддержит заявки в НАТО от Хельсинки и Стокгольма.

Напомним, еще в августе Финляндия и Швеция проводили переговоры с Турцией по поводу своего вступления в НАТО.