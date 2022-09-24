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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о некоторых мотивах, побуждающих его оставаться на президентском посту.
Соответствующее заявление белорусский диктатор сделал в мемориальном комплексе Хатынь во время общения с журналистами, передает БЕЛТА.
— Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, но мне это уже надоело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще... Это ведь скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда настороже, – отметил белорусский лидер.
— А с другой стороны думаю: «Ну хорошо, хорошо. Плюнул, ушел. Никто у меня камень, по большому счету, не бросит». А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну хорошо, мы приведем к власти (у нас еще хватает) нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где? гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои – меня не будет, как они будут жить? Они ведь все рядом со мной, в строю», — поделился соображениями Лукашенко.
Самопровозглашенный президент пожаловался, что находится под колоссальным давлением.
– Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас приподнять. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-нибудь идола и так далее, а я подведу вас. Вас, настоящих госслужащих, которые за страну. Вы не представляете, это — ответственное дело, — подчеркнул белорусский диктатор.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о некоторых мотивах, побуждающих его оставаться на президентском посту.
Соответствующее заявление белорусский диктатор сделал в мемориальном комплексе Хатынь во время общения с журналистами, передает БЕЛТА.
— Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, но мне это уже надоело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще... Это ведь скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда настороже, – отметил белорусский лидер.
— А с другой стороны думаю: «Ну хорошо, хорошо. Плюнул, ушел. Никто у меня камень, по большому счету, не бросит». А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну хорошо, мы приведем к власти (у нас еще хватает) нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где? гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои – меня не будет, как они будут жить? Они ведь все рядом со мной, в строю», — поделился соображениями Лукашенко.
Самопровозглашенный президент пожаловался, что находится под колоссальным давлением.
– Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас приподнять. Думаю, ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-нибудь идола и так далее, а я подведу вас. Вас, настоящих госслужащих, которые за страну. Вы не представляете, это — ответственное дело, — подчеркнул белорусский диктатор.