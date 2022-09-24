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В России 30 сентября планируют официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где проходят незаконные псевдореферендумы.
Как сообщают российские пропагандистские госСМИ, соответствующие законопроекты о вхождении оккупированных территорий Украины в Россию планируют внести в Госдуму РФ ( нижней палаты российского парламента) вечером 28 сентября, а уже на следующий день – 29 сентября – их могут рассмотреть на внеочередном заседании, пишет НВ.
В тот же день верхняя палата российского парламента – Совет Федерации – может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав РФ «новых субъектов».
Процедура вхождения " ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября, пишут российские СМИ.
Они также сообщают, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию.
По данным Верстки, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия аннексировала украинский Крым.
Депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведённых « референдумов», затем должно быть подписание договора о присоединении территорий. Возможен вариант, что Путин приедет в Госдуму.
В пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии. «Голосование» продлится до 28 сентября.
Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты проводимого на незаконной основе российского псевдореферендума с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.
В России 30 сентября планируют официально утвердить аннексию оккупированных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, где проходят незаконные псевдореферендумы.
Как сообщают российские пропагандистские госСМИ, соответствующие законопроекты о вхождении оккупированных территорий Украины в Россию планируют внести в Госдуму РФ ( нижней палаты российского парламента) вечером 28 сентября, а уже на следующий день – 29 сентября – их могут рассмотреть на внеочередном заседании, пишет НВ.
В тот же день верхняя палата российского парламента – Совет Федерации – может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав РФ «новых субъектов».
Процедура вхождения " ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября, пишут российские СМИ.
Они также сообщают, что 30 сентября российский диктатор Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию.
По данным Верстки, обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет проведено по аналогии с 2014 годом, когда Россия аннексировала украинский Крым.
Депутатов и сенаторов, скорее всего, соберут в Георгиевском зале Кремля, Путин обратится к ним по итогам проведённых « референдумов», затем должно быть подписание договора о присоединении территорий. Возможен вариант, что Путин приедет в Госдуму.
В пятницу, 23 сентября, Россия приступила к проведению псевдореферендумов «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы законный повод для их аннексии. «Голосование» продлится до 28 сентября.
Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты проводимого на незаконной основе российского псевдореферендума с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.