Накануне о непризнании псевдореферендумов заявила еще одна близкая к России страна Сербия.

Он также заверил, что его страна готова способствовать налаживанию политического диалога для поддержания стабильности как на региональном, так и глобальном уровне.

— Казахстан руководствуется принципами территориальной целостности государств, их суверенного равноправия и мирного сосуществования, — сказал Смадияров.

Во временно захваченных регионах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 23 сентября начались псевдореферендумы о присоединении к России.

«Голосование» продлится 5 дней – до 27 сентября. В последний день голосование состоится на избирательных участках, а в предыдущие дни «в целях безопасности» — на придомовых территориях и по заявлениям дома.

В соцсетях сообщают, что немногие люди идут на эти «референдумы». Есть сообщения, что коллаборанты вместе с военными ходят в дома людей и заставляют «голосовать», угрожая.

Украинские власти призывают не участвовать в «референдумах». Официальная позиция высшего руководства Украины — проведение псевдореферендумов не будет иметь значения, поскольку Силы обороны продолжат освобождать все захваченные территории.