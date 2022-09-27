Европейские страны начали расследовать утечки в двух российских газопроводах «Северный поток-1 и 2», пролегающих по дну Балтийского моря. Есть подозрения, что они произошли из-за диверсии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в европейской службе безопасности.

— Есть некоторые признаки того, что это умышленное повреждение. Вы должны спросить: кому это выгодно? – отметил источник. Но добавляет, что еще рано делать выводы.

Спикер президент РФ Дмитрий Песков тоже назвал диверсию одним из возможных объяснений утечки.

Профессор Норвежского института иностранных дел, специализирующийся на российской энергетике, Якуб Годзимирски предполагает, что утечки произошли из-за технических неисправностей, но не исключает диверсию.

Как пишет немецкое издание Tagesspiegel, атака на газопроводы не является легкой задачей. Для этого нужно привлечь специальные силы, например, водолазов или подлодку. Из-за прекращения работы газопроводов поставки российского газа в Германию и Центральную Европу возможны только через газопровод «Ямал» на территории Польши или украинские газопроводы.

По данным издания, правительство Германии рассматривает две версии атак. По одной из версий, украинские силы, связанные с Украиной, повредили газопровод.

По другой версии, Россия сама повредила газопроводы, чтобы вызвать дополнительную неопределенность и, возможно, повысить цены на газ.

Напомним, Россия в конце августа приостанавливала транспорт газа по газопроводу «Северный поток» для проведения профилактических работ.