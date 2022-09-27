На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода.

Расходы на закупку и доставку древесины областным военным администрациям компенсируют путем перераспределения субвенции из государственного бюджета, сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

Изменениями предусмотрено предоставление возможности областным военным администрациям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей, территории которых прилегают к зоне проведения военных (боевых) действий, обеспечить население этих территорий топливом на период отопительного сезона.

Распределение субвенции планируется осуществлять пропорционально, согласно предоставленным областными военными администрациями предложений.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках расходов, предусмотренных Министерству по реинтеграции временно оккупированных территорий, в объеме 562,5 млн грн.