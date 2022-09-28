Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на $1,1 млрд, который включает в себя, в том числе 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Украине также будут предоставлены 150 бронированных внедорожников, 150 машин для буксировки оружия, 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования, радары, системы противодействия беспилотникам, системы связи и наблюдения, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, а также бронежилеты и другое полевое снаряжение.

Отмечается, что на выделенные средства США начнут заключать контракты на поставку оружия, оборудования и снаряжения для Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Новый пакет помощи в Пентагоне назвали "многолетней инвестицией в критические возможности с целью наращивания долговечной мощи Вооруженных сил Украины".

Общий объем помощи Киеву с января 2022 года, как сообщается, составил 16,2 млрд долларов. 16 сентября президент США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на $600 млн. В этом пакете, в частности, были дополнительные снаряды для HIMARS, 36 тысяч боеприпасов для 105-миллиметровых артиллерийских орудий, 1000 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре противоартиллерийских радара.

Ранее США поставили в Украину 16 HIMARS. В Киеве отмечали, что без систем, способных стрелять с расстояния в десятки километров, ВСУ не могут эффективно оборонять Донбасс и планировать освобождение оккупированных территорий.