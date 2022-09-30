Защитники Николаева требуют сноса в городе памятников, связанных с историей и культурой России и СССР

Об этом они рассказали в сюжете ТСН.

Сейчас в Николаеве находится 36 памятников, досок и бюстов, прославляющих советский режим, отмечается в сюжете.

Боец Илья Зелинский убежден, что таких памятников не должно быть в городе, который он защищает с собратьями и сейчас держит Южный фронт.

— С ними нужно заканчивать, как нужно заканчивать с эпохой постправды, когда мы черное называем белым. Абсолютно враждебный украинскому государству элемент, помним, чем они занимались в 1917 году, – говорит он.

В частности, военный приводит пример «памятника будьоновцу», который расположен рядом с уничтоженной россиянами гостиницей «Николаев». Этот монумент, а вместе с ним еще 25 барельефов и бюстов попадают под закон о декоммунизации, но все еще стоят. Его существование оправдывают тем, что он якобы чтит память павших правоохранителей.

— А когда ко времени (сносить памятник, – прим.)? Идеального времени никогда не будет. Давайте тогда уважать всех палачей, всех убийц прародителей, потому что они на памятниках были или барельефах, – возмущается Илья.

Далее журналисты показывают барельеф Григория Потёмкина в центре Николаева. Еще один защитник города Алексей убежден, что Николаев должен избавиться от колониального наследия.

— Это самый старый город, который упоминается в письменных источниках, какое отношение грицько нечесаный имеет к Николаеву, а именно к его основанию, если это место было за 1000 лет до его рождения. Здесь всегда жили люди, часть вымышленной истории, которую начала творить императрица Екатерина, – отмечает Алексей.

На улице Шевченко находится барельеф Александру Пушкину, на мемориальной доске которого указано, что когда-то на этом месте стоял дом и здесь Пушкину поменяли лошадей. Алексей убеждает, что это даже унизительно – чествовать такое событие.

В то же время, некоторые местные против сноса памятника Александру Пушкину, поскольку считают, что большая угроза городу не от него, а от коллаборантов. Тем временем Алексей обещает, если в ближайшее время советские и имперские памятники не уберут местные власти, придется отвлечься от обороны военным и заняться декоммунизацией собственноручно.

Напомним, что в мае 2022 года в Николаеве исчез памятник российскому поэту Александру Пушкину , расположенному на улице Пушкинской. Позже городской голова сообщил, что памятник убрали коммунальные службы .