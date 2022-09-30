Вступление Украины в НАТО по ускоренному пути зависит от позиции всех членов альянса.

Об этом на пресс-конференции сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В частности, он пояснил, что ответ на заявку Украины должен быть консенсусным.

Столтенберг также отметил, что Североатлантический альянс остается решительным в своей помощи и поддержке обороняющейся Украины от страны-агрессора.

— Каждая демократическая страна имеет право подать заявку на членство в НАТО. Мы неоднократно говорили, что двери НАТО открыты. Мы это продемонстрировали за последние годы, – добавил генсек.

После чего отметил, что союзники Украины поддерживают вектор Киева на присоединение к подобной структуре коллективной безопасности.

Напомним, сегодня днем Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.