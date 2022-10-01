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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации и считает это «подарком» для Украины. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.
— Мобилизация – не нужно ее бояться. На самом деле, это подарок для нас. Это лишь ускорит процесс, который невозможно остановить. Это его агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили, – сказал Кирилл Буданов.
Он подчеркнул, что это только третий эпизод в истории России, когда в стране производится мобилизация. Впервые это было в 1914 году, вторично – в 1941-м и в третий раз – в 2022-м.
– Россия загнала себя сейчас в тупик. Из него в принципе еще реально выйти. Это признание того, что все это произошло ошибочно. Они знают, как это показать, механизмы и модель проработаны, нам это ясно известно. Второе – выход за границы 1991 года. И начать пытаться выстроить какой-нибудь диалог со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти, – сказал Буданов.
21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным РосСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.
По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки прямо на линию столкновения.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации и считает это «подарком» для Украины. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.
— Мобилизация – не нужно ее бояться. На самом деле, это подарок для нас. Это лишь ускорит процесс, который невозможно остановить. Это его агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили, – сказал Кирилл Буданов.
Он подчеркнул, что это только третий эпизод в истории России, когда в стране производится мобилизация. Впервые это было в 1914 году, вторично – в 1941-м и в третий раз – в 2022-м.
– Россия загнала себя сейчас в тупик. Из него в принципе еще реально выйти. Это признание того, что все это произошло ошибочно. Они знают, как это показать, механизмы и модель проработаны, нам это ясно известно. Второе – выход за границы 1991 года. И начать пытаться выстроить какой-нибудь диалог со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти, – сказал Буданов.
21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным РосСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.
По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки прямо на линию столкновения.