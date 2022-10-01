Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации и считает это «подарком» для Украины. Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.

— Мобилизация – не нужно ее бояться. На самом деле, это подарок для нас. Это лишь ускорит процесс, который невозможно остановить. Это его агония. Они сейчас столкнутся с проблемой, которую мы уже пережили, – сказал Кирилл Буданов.

Он подчеркнул, что это только третий эпизод в истории России, когда в стране производится мобилизация. Впервые это было в 1914 году, вторично – в 1941-м и в третий раз – в 2022-м.

– Россия загнала себя сейчас в тупик. Из него в принципе еще реально выйти. Это признание того, что все это произошло ошибочно. Они знают, как это показать, механизмы и модель проработаны, нам это ясно известно. Второе – выход за границы 1991 года. И начать пытаться выстроить какой-нибудь диалог со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти, – сказал Буданов.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным РосСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ, россияне отправляют мобилизованных без подготовки прямо на линию столкновения.