Верховная Рада будет рассматривать проект закона о национализации активов РФ в Украине. В перечень, который составило правительство, вошли 903 объекта.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Подласа, цитирует « Голос Украины ».

По ее словам, соответствующий список подготовил Кабмин и согласовал СНБО.

Национализировать объекты РФ могут по особой процедуре и отдельному механизму, принятому в апреле специальным законом о принудительном отчуждении права собственности РФ и ее резидентов. По этому механизму президент вводит в действие решение СНБО указом, а Верховная Рада утверждает указ президента отдельным законопроектом.

— Все эти объекты будут национализированы. Это не значит, что сразу поступят деньги в украинский бюджет. Все эти объекты перейдут к собственности государства, после этого государство может определяться, что с ними делать. Украина либо будет получать прибыль от работающего предприятия, либо она его выставит на приватизацию, либо предложит ее к аренде и тому подобное, — сказала депутат.

Напомним, Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.