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Киев предлагает США передать ВСУ ракеты ATACMS при четком условии, что Украина будет согласовывать цели с американскими представителями.
Об этом написал канал CNN.
Госслужащие США подтвердили, что со стороны Украины поступила инициатива информировать США на постоянной основе о списке российских целей для ракет ATACMS.
Такой инструмент позволит администрации Байдена блокировать для Украины цели, удар по которым Вашингтон считает опасным. В таком случае предоставление дальнобойных ракет гарантированно не приведет к ударам по территории РФ.
Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя эту информацию, отметил, что американские власти находятся на «постоянной связи» с украинскими коллегами.
Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км для ракетных систем HIMARS, несмотря на запросы Киева.
Киев предлагает США передать ВСУ ракеты ATACMS при четком условии, что Украина будет согласовывать цели с американскими представителями.
Об этом написал канал CNN.
Госслужащие США подтвердили, что со стороны Украины поступила инициатива информировать США на постоянной основе о списке российских целей для ракет ATACMS.
Такой инструмент позволит администрации Байдена блокировать для Украины цели, удар по которым Вашингтон считает опасным. В таком случае предоставление дальнобойных ракет гарантированно не приведет к ударам по территории РФ.
Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя эту информацию, отметил, что американские власти находятся на «постоянной связи» с украинскими коллегами.
Ранее сообщалось, что советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что США не готовы предоставить Украине ракеты ATACMS с дальностью 300 км для ракетных систем HIMARS, несмотря на запросы Киева.