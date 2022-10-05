Россия блокирует пропуск граждан Украины на границе с Эстонией. В последние дни на российской стороне границы собралось более тысячи человек, преимущественно украинцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Лайеметс, сообщает ERR.

Очередь собралась на российской стороне юго-восточной границы Эстонии из-за того, что российские власти затягивали с пограничными процедурами. Люди ждали пересечения границы целыми днями.

Инна, приехавшая из Украины, рассказала журналистам, что ждала в очереди шесть дней: «Вчера появилась палатка. Я не знаю, кто ее поставил, но хоть людей укрыли от дождя».

Другая беженка из Украины Жанна рассказала, что одной женщине стало плохо в автобусе: ее вынесли на дорогу, вызвали скорую, но она так и не приехала и пострадала умерла.

В связи с обострением ситуации, представители Посольства Украины в Эстонии вместе с делегацией Министерства внутренних дел Эстонии посетили пограничный пункт Лухамаа, где на месте ознакомились с ситуацией на границе.

В посольстве Украины заверили, что держат ситуацию под контролем и оказывают необходимую помощь въезжающим в Эстонию вынужденным переселенцам из Украины.

ERR со ссылкой на главу МВД Эстонии сообщает, что Россия 5 октября собрала украинских беженцев на границе и вывезла их куда-то грузовиками. Управление полиции и пограничной охраны Эстонии сейчас пытается узнать больше о судьбах украинцев.

«На границе ждали чуть больше тысячи человек, но сегодня их там уже нет – их посадили на грузовики и вывезли. Куда их увезли, мы не знаем», — сказал Лайеметс.

По словам министра, правоохранители используют беспилотники, чтобы проследить, не направляет ли российская власть этих людей в «зеленую границу», как в прошлом году делала Беларусь на границе Литвы и Латвии.

Но никто из прибывших на границу в среду украинцев не видел, как беженцев вывозят в грузовиках, пишет ERR. Однако несколько человек говорили об установленной накануне палатке с российской стороны.